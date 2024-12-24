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1957Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ½Ð¿È¡£TV¡¦¥é¥¸¥ª¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡£1988Ç¯¤ËFM¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE¤¬³«¶É¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¡¢36Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¡ÖTOKIO HOT 100¡×¤ÎDJ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£TV¤äCM¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
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