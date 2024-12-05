´Ú¹ñ¡¦Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎà¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¼ºÇÔá¤ÇÈá¤µ¤ó¤ÊËöÏ©¡¡µ¿ÏÇ¤ÎºÊ¤È°ì½ï¤ËÅê¹ö¤â
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï£³ÆüÌë¤Ë¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤òÀë¸À¤·¡¢Ìó£¶»þ´Ö¸å¤Î£´ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë²ò½ü¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Èó¾ï²ü¸·¤Ï¡Ö²ü¸·Îá¡×¤Î°ì¼ï¡£²ü¸·Îá¤Ï·³»öÀ¯¸¢»þÂå¤Ë£±£¶²ó¤âÉß¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢£±£¹£¸£·Ç¯¤ÎÌ±¼ç²½°Ê¹ß¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»þÂåºø¸í¤Îà¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¼ºÇÔá¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡Èó¾ï²ü¸·¤ÏÀï»þ¡¢ÆâÍð¤Ê¤É¤ÎÈó¾ï»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ËÂçÅýÎÎ¤¬Àë¸À¤¹¤ë¡£À¯¼£³èÆ°¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¡¢½¸²ñ¤ò¶Ø»ß¤·¡¢¸ÀÏÀ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÅýÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÌîÅÞ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Î¹ñ²ñ¤ÇË¡°Æ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼«¤é¤Î±ø¿¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç»Ù»ýÎ¨¤¬Äã²¼¤·¡¢À¯ÉÜ¤Î´±Î½¤é¤Ø¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤¬£²£²·ïÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö½¾ËÌÀªÎÏ¤òÄ¨²ü¤·¡¢¼«Í³·ûÀ¯Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÈó¾ï²ü¸·¤òÀëÉÛ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤ÆÈó¾ï²ü¸·¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¿ÆËÌÄ«Á¯ÇÉ¤¬À¯¸¢±¿±Ä¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¯¼£³èÆ°¶Ø»ß¤ÎÃæ¡¢È¿È¯¤·¤¿µÄ°÷£±£¹£°¿Í¡ÊÄê¿ô£³£°£°¡Ë¤¬Â¨ºÂ¤Ë¹ñ²ñ¤Ë½¸·ë¤·¡¢²ü¸·»ØÎáÉô¤Î²ðÆþÁ°¤Ë²ò½ü¤ÎÍ×µá¤òµÄ·è¤·¤¿¡£¹ñ²ñ¼þÊÕ¤Ç¹ñÌ±¤Î¥Ç¥â¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ñ²ñ¤ÎÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ³ÕµÄ·èÄê¤·¡¢Àë¸À¤«¤éÌó£¶»þ´Ö¤Ç²ò½ü¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿»þ¤ËÈó¾ï²ü¸·¤ò½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢·ûË¡°ãÈ¿¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ê¤ÉÌîÅÞ£¶ÅÞ¤Ï£´Æü¡¢Õú»á¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¡££¶Æü¤«£·Æü¤ËºÎ·è¤¹¤ëÊý¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Õú»á¤ÎÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬ÈíÌÈ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò£±£¸£°Æü°ÊÆâ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÀ¯¶É¤Ï½ÅÂç¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤Ê¸É®¿Í¤ÎÃ¢ÇÏ¥ª¥µ¥à»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¶¯¹Å¼êÃÊ¤Ç»öÂÖÂÇ³«¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ÆËÌº¸ÇÉÀªÎÏ¤ò°ìÁÝ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÛÂ®¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«£¶»þ´Ö¤Ç²ò½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤à¤·¤í¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÁûÆ°¤òà¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¼ºÇÔá¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢·³Ââ¤ò¾¸°®¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ê¤ÉÀ®¸ù¤¹¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¼ºÂÖ¤ÏÂç¤¤¤¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÁáÈÕ¼ºµÓ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¡¢È¿ÆüÈ¿ÊÆ¤ÎºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂåÉ½¤¬À¯¸¢¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Õú»á¤ÏÅê¹ö¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¡£Îò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Öº£²ó¤ÎÕú»á¤ÎÁûÆ°¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íû»áÄ«Á¯Ëö´ü¡¢¹Ã¿½À¯ÊÑ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄ«Á¯¤Î³×Ì¿²È¡¦¶â¶Ì¶Ñ¡Ê¥¥à¡¦¥ª¥Ã¥¥å¥ó¡Ë¤È¤É¤³¤«Èï¤ê¤Þ¤¹¡£¶â¤Ï¡¢ïÜ»á³°ÀÌÀ¯¼£¤òÂÇÅÝ¤¹¤ë¤¿¤á¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤·À®¸ù¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¡¢À¶¤Î²ðÆþ¤ò¾·¤»°ÆüÅ·²¼¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â½ô°¤Îº¬¸»¤Ç¤¢¤ëïÜÈÞ¤ò¼è¤êÆ¨¤·¤¿¤¿¤á¡¢Èà½÷¤ÎÄÉ¤Ã¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Å»¦¤µ¤ì¡¢¤½¤Î°äÂÎ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤µ¤ìÌî¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¢ÇÏ»á¡£
¡¡£±£¹£´£¸Ç¯¤Î·ú¹ñ°ÊÍè¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ÏÕú»á¤ò½ü¤£±£²¿Í¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢£´¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¼Â·º¤È¤Ê¤ê¡¢£±¿Í¤¬Ë´Ì¿¤·¡¢£±¿Í¤¬°Å»¦¤µ¤ì¡¢£±¿Í¤¬¼«»¦¤·¤¿¡£
¡¡Õú»á¤ÎºÊ¤Î¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡Ë»á¤Ï¼ýÏÅ¤È³ô²ÁÁàºî¤Îµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Õú»á¤Ïà¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¼ºÇÔá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Õú»á¤ÎËöÏ©¤ÏÈá»´¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£