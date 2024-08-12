¡Ú¥¨¥ó¥¿¤¬¥Ó¥¿¥ß¥ó¢ö¡ÛÍµÈ¹°¹Ô¡¡¡È¿ä¤·¡É¤ÎËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë´¿´î¡ª¡¡¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¶¦±é¤â¶ÛÄ¥¤ÇÀ¼³Ý¤±¤Ç¤¤º
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÎ¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¡ÊJAL¡Ë¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡ÖËÌ¸ý¿ä¤·¡×¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¡¢Èà½÷¤Î²÷µó¤ò¡Ö¶â¥á¥À¥ë¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö1ÅêÌÜ¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
2023Ç¯8·î¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ½ªÅê¤Æ¤¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡ÖµÕÅ¾¤ÎËÌ¸ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢1ÅêÌÜ¤«¤é¡Ö6ÅêÌÜ¤°¤é¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×¤È½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¡¢º£µ¨¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î65¥á¡¼¥È¥ë80¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½÷»Ò¤Î¸ÞÎØ¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼ïÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
8·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ù¡ÊJFN·Ï¡Ë¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢ÁäÅê¤²¡¦ËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¡×¤ÈÈà½÷¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿ÍµÈ¹°¹Ô¡£¡Ö¤¢¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤À¡£ÍµÈ¤ÏºòÇ¯8·î¡¢À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇËÌ¸ýÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¸å¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤â¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÍýÏ©À°Á³¤È¤·¤Æ¼º¸À¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Èà½÷¤ÎÀ³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ¬¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë´î¤ÖÈà½÷¤Î»Ñ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤âËÌ¸ý¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ¸ý¿ä¤·¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÎËÌ¸ýÁª¼ê¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍµÈ¤¬½é¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿2023Ç¯Âç³¢Æü¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¹ÈÇò¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÍµÈ¤â¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌ¸ýÁª¼ê¤¬3ÅêÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾Éª¤Ç¾åÈ¾¿È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥«¥¹¥Æ¥é¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÍµÈ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò¡Ö¥È¥É¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¤È¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÂç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥«¤À¤Ê¤¡¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤ÏÏÂÅÄ¤â½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥í¥Ã¤È½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²èÁü2ËçÌÜ¤Ï¡ØHaruka Kitaguchi¡¡Instagram¡Ö¡Ú¡ô¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û½÷»Ò¤ä¤êÅê ·è¾¡ ¡ôËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡¤ß¤ä¤Ó¡Ë
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
2023Ç¯8·î¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ½ªÅê¤Æ¤¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡ÖµÕÅ¾¤ÎËÌ¸ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢1ÅêÌÜ¤«¤é¡Ö6ÅêÌÜ¤°¤é¤¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×¤È½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¡¢º£µ¨¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î65¥á¡¼¥È¥ë80¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½÷»Ò¤Î¸ÞÎØ¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼ïÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÎËÌ¸ýÁª¼ê¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍµÈ¤¬½é¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿2023Ç¯Âç³¢Æü¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¹ÈÇò¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÍµÈ¤â¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌ¸ýÁª¼ê¤¬3ÅêÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾Éª¤Ç¾åÈ¾¿È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥«¥¹¥Æ¥é¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÍµÈ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò¡Ö¥È¥É¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¤È¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÂç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥«¤À¤Ê¤¡¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤ÏÏÂÅÄ¤â½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥í¥Ã¤È½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²èÁü2ËçÌÜ¤Ï¡ØHaruka Kitaguchi¡¡Instagram¡Ö¡Ú¡ô¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û½÷»Ò¤ä¤êÅê ·è¾¡ ¡ôËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡¤ß¤ä¤Ó¡Ë