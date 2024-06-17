¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×20Ç¯´ÖÀö¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿É×¤ÎÉô²°Ãå¤ò¥ª¥¥·ÄÒ¤±¤·¤¿¤é¶ÃØ³¤Î·ë²Ì¤Ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÄ¹Ç¯Àö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿É×¤ÎÉô²°Ãå¤ò¥ª¥¥·ÄÒ¤±¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¡Ä
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄ¹Ç¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤à@¤Á¤Ó»Ò1y34m¡Ê@jamam0911¡Ë¤µ¤ó¤Î¤´¼ç¿Í¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢¤´¼ç¿Í¤¬20Âå¸åÈ¾¤´¤í¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÃå¤Æ¤¤¤ëÉô²°Ãå¤ò¡¢¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ°ìÅÙ¤âÀö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤à@¤Á¤Ó»Ò1y34m¡Ê@jamam0911¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ¤´¼ç¿Í¤ÎÉô²°Ãå¤òÀö¤¦¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö²æ¤¬²È¤ÎÆÃµé¼öÊª¡×¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¡£¿å¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Ð¥±¥Ä¤ÎÃæ¤ËÄÀ¤á¤é¤ì¤¿°áÎà¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¿å¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤ËÂù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤ë¤Ç»Ò¤É¤â¤¬Á´ÎÏ¤ÇÅ¥Í·¤Ó¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÉþ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥±¥Ä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°áÎà¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤à@¤Á¤Ó»Ò1y34m¡Ê@jamam0911¡Ë¤µ¤ó¤Î¤´¼ç¿Í¤¬Ä¹Ç¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¡ª°ìÅÙ¤âÀö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Éô²°Ãå¡£
¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤à@¤Á¤Ó»Ò1y34m¡Ê@jamam0911¡Ë¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¤³¤Î¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¸å¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¡Ö¢¨±ÜÍ÷Ãí°Õ¡¡²æ¤¬²È¤ÎÆÃµé¼öÊª¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¤´¼ç¿Í¤ÎÉô²°Ãå¤ò¥ª¥¥·¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÄÒ¤±ÃÖ¤¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤ÈÁÖ²÷¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¡Ö¤¤¤Ä¤«Àö¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡ª¡×É×¤ÎÉô²°Ãå¤òÀö¤¦¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡½¡½¡½¤´¼ç¿Í¤ÎÉô²°Ãå¤òÀö¤¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö°ìÅÙ¤âÀö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤Ä¤«Àö¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëí¥«¥Ð¡¼¤ä¥·¡¼¥Ä¤Ê¤É¤âÄê´üÅª¤Ë¥ª¥¥·ÄÒ¤±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¯¤¹¤ó¤Ç¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤³¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¡Ê¡©¡Ë¤Ï¡Ä¤ÈÉÝ¤¤¤â¤Î¸«¤¿¤µ¤Î´¶¾ð¤¬Í¯¤½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
»Ï¤á¤Ï¡Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÎÊª¸ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ë¥é¥¤¥Ê¥¹¤ÎÌÓÉÛÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Àö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤âÀö¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤è¤·¡ªÀö¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¡½Á´Éô¤Ç²¿²óÀö¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©²¿²óÌÜ¤Þ¤ÇÂù¤Ã¤¿¿§¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÁ´Éô¤Ç5²óÀö¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡Ê1¡ËÊ´Ëö¥ª¥¥·¡¢60¡î¤Î¤ªÅò¤Ç24»þ´Ö¤Ä¤±¤ë¢ª¿¿¤Ã¹õ¡£
¡Ê2¡Ë²þ¤á¤ÆÊ´Ëö¥ª¥¥·¡¢60¡î¤Î¤ªÅò¤Ç24»þ´Ö¤Ä¤±¤ë¢ª80%¤¯¤é¤¤¤ÎÂù¤ê¡£
¡Ê3¡Ë¥ª¥·¥ã¥ìÃåÀö¤¤¤ÎÀöºÞ¤ÇÂù¤ê¤¬Çö¤ì¤ë¤Þ¤Ç¼ê¡ÊÂ¤Ç¤Õ¤ß¤Õ¤ß¡ËÀö¤¤¡£
¡Ê4¡Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥ª¥¥·ÄÒ¤±¢ª50%¤ÎÂù¤ê¡£
¡Ê5¡Ë¥ª¥·¥ã¥ìÃåÀö¤¤¤ÎÀöºÞ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¼êÀö¤¤
¾¯¤·¤º¤Ä¿§¤ÏÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ëº¸¸ª¤Ë¤¢¤Ã¤¿²¿¤é¤«¤ÎËâË¡¿Ø¤Î¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤âËÜÅö¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾åÀö¤¦¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¢£É×¤ÎÉô²°Ãå¤ò½é¤á¤ÆÀö¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì
ÀöÂõÁ°¸å¤Î¼Ì¿¿¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀöÂõÁ°¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ò¤É¤¯±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Ä¹¤¯ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢É½ÌÌ¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¥Õ¥§¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Êµ¯ÌÓ´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¯¤¿¤Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Àö¤Ã¤¿¸å¤ÎÉþ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª
¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤à@¤Á¤Ó»Ò1y34m¡Ê@jamam0911¡Ë¤µ¤ó¤ËÀö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡½Àö¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤Þ¤¿¡¢Ã¶ÆáÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÂù¤ê¤Ë¡Ø¤¦¤Ò¤£¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¶¤é¤¶¤é¤È¤Û¤³¤ê¤È»×¤ï¤·¤º½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬²¼¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤ÎÅ¥¿å¤Ê¤Î¤«¤Èº¤ÏÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿§Íî¤Á¤âÂ¿¾¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤É¤¹¹õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¤³¤ì¤òÃå¤Æ¡ÄÌ¼¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¡Ä¤Ê¤É¡¢°ì½Ö»×¤¤½Ð¤¿¤Á¤¬ÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡ª¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
Ã¶Æá¤Ï¡¢Å¥¿å¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤ì¤òÃå¤¿¼«Ê¬¤È¥Ï¥°¤·¤Æ¤¿¤ó¤ä¤Ç¡Ä(¾Ð)¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àö¤Ã¤¿¸å¤Î¤â¤Î¤òÃå¤»¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤È¡¢À¸ÃÏ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡©¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï·àÅª¤ÊÊÑ²½¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Àö¤¤Î©¤Æ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×
¡½¡½¡½Àö¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÉô²°Ãå¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¼Â¤Ï¿§¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Þ¤êÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¶Æá¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢·ä´Ö¤Ë¤Û¤³¤ê¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Õ¤«¤Õ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¤ä¤äº¸¸ª¤Ë¤¢¤Ã¤¿ËâË¡¿Ø¤Î¤è¤¦¤ÊÆæ¤ÎÊ¸ÍÍ¤¬¡¢Àö¤¤¤¹¤®¤¿¤»¤¤¤«Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é20Ç¯´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ö¤¤¤ÎÎà¤¬ÀöÂõ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇö¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖÉ½ÌÌ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ð¤µ¤Ð¤µ¤ÎÌÓ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÄê´üÅª¤ËÀö¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª
¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤à@¤Á¤Ó»Ò1y34m¡Ê@jamam0911¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤´¼ç¿Í¤È4ºÐ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤È3¿Í²ÈÂ²¡£
Ì¼¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÊÛÅöºî¤ê¤Ë¤âÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤µ¤ó¤Î±óÂÍÑ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¥ã¥éÊÛ¡£
¤ªÊÛÅöÈ¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤ï¤¡¡ª¡×¤È¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡ª
¤Ç¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥éÊÛ¤òºî¤ë¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤ºî¶È¤È¤ÎÀï¤¤¤¬¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¥¥ã¥éÊÛ¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡Ö²æ¤Ï¡Ä²æ¤Ï¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡Ä¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¡Ö¤ªÊÛÅö¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¡¢¤«¤ÄÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¡ÖÇÛ¿§¤È¤«¿§»È¤¤¤È¤«¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ëþ³«¤Îºù¤ÎÁ°¤Ç¤´¼ç¿Í¤Ë¹â¤¯Êú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤â¡£½Õ¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿3ºÐ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤È4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ù¤Æ¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÆ±¤¸Éþ¤òÃå¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö1ºÐ¤«¤é2ºÐ¤ß¤¿¤¤¤Ê·àÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡ªÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤§¡ª¡×¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤ë¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤à@¤Á¤Ó»Ò1y34m¡Ê@jamam0911¡Ë¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£°Õ¤ò·è¤·¤ÆÉ×¤ÎÉô²°Ãå¤òÀö¤Ã¤¿¡ª¤½¤ÎÈ¿¶Á¤È¤Ï¡Ä¡©¡ª
¡½¡½¡½°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤äÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö²ñ¼Ò¤Ç¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²èÁü¤ò¸«¤¿Æ±Î½¤¬¡Ø¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤é¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡ª¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤È¡¢¡Ø¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤à¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤ì¤òÄÒ¤±ÃÖ¤¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼êÀö¤¤¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ°¦¤À¤è¤Í¡Ä¡£»ä¤Ê¤é¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤µ²á¤®¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤ë¤â¤ó¡Ä¡£¤À¤«¤é·ëº§¤·¤¿¤ó¤À¤Í¡Ä¡ª°¦¤À¤Í¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤«¡¢»ä¤ÏÃ¶Æá¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¼¡£¤ÈºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤ó¤Ê¤Î¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×
¸µ¤ÏÂ¾¿ÍÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤ªÆó¿Í¤âÉ×ÉØ¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Àö¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤à@¤Á¤Ó»Ò1y34m¡Ê@jamam0911¡Ë¤µ¤ó ¡£
Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤´²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤¹¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤à@¤Á¤Ó»Ò1y34m¡Ê@jamam0911¡Ë¤µ¤ó ¤ÎÆü¾ï¤ò¤¼¤Ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Ê¸¡áÈ«»³ËãÈþ