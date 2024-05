南アフリカの野生動物のいる国立公園では、レンジャーガイドが運転するサファリカーに乗って野生動物を観察するのが一般的だ。しかし値段が高く、自分の思い通りのスケジュールにならないことも多いので、自分の車で動物を探すセルフドライブをする人も少なくない。ところが威嚇する銃もなければ、レンジャーガイドの知識もないセルフドライブは非常に危険である。南アフリカのニュースメディア『IOL』などが、最近起きたセルフドライブのトラブル例を報じた。

セルフドライブの危険、1例目は南アフリカ・北西州にある「ライオン・アンド・サファリパーク(Lion and Safari Park)」での出来事だ。誕生日を祝うためにサファリパークを訪れていた女性が、予期せぬ光景を目撃した。TikTokアカウント名「refiilwe_e」さんが、「セルフドライブは絶対にダメ」という言葉を添えて5月25日に投稿した動画には、若いライオンがセルフドライブでパークを移動していた白のフォルクスワーゲンポロの左前輪のタイヤにしっかり噛みついている様子が捉えられている。他のライオンたちは車に興味がないようで日陰に座っているが、このライオンだけはタイヤに興味津々だ。運転手はライオンに怪我をさせないように少しずつ車を動かしているが、ライオンはなかなかタイヤを離さない。通りかかったサファリカーがこのライオンを追いやるように近づいてきて、ようやくライオンはタイヤから離れたが、それでも名残惜しそうにポロの近くに佇んでいた。この動画はこれまでに620万回も再生され、「セルフドライブは安上がりだと軽く考えるから、こういうことになるんだよ」「自動車保険会社に説明しても信じてもらえないだろう」といった無謀なセルフドライブに呆れるコメントが寄せられた。なお幸運にも、この事故による負傷者は報告されていない。セルフドライブの危険、2例目は今月初めに南アフリカ・クルーガー国立公園で発生した。イギリス人旅行者リチャード・サンディランドさん(Richard Sandiland)が家族でセルフドライブサファリを楽しんでいると、1台の車が舗装道路から外れているのを目撃した。動物を見つけたのかと思って周囲を見渡すと、青い車から20メートルほど離れたところに2頭のライオンがいた。そこでリチャードさんたちもライオンの写真を撮っていると、青い車の窓から腕が出てリチャードさんを呼んでいるのに気づいた。近づくと、青い車の運転席にいた男性は「バッテリーが上がりエンジンがかからない」と言う。リチャードさんらが「ライオンが今日の夕食を探しているぞ」と冗談を伝えると、青い車の運転手は「ライオンが来たら一番大きい僕が最初に彼らの夕食になるだろうね」とジョークで返しながらも怖がっていたそうだ。男性は他の車とバッテリーを繋ぐためのブースターケーブルを持っていたが、ライオンが怖くて車外に出ることができない。さらに悪いことに、そのうちの1頭が目覚めてこちらを見ていたため、リチャードさんたちも怖くて動けずにいた。立ち往生しているところに、1台の白い大型車が見えたので、リチャードさんは助けを求めた。大型車の運転手は南アフリカ人で、事情を説明するとすぐに助けに応じてくれた。南ア人男性は、ジャンプスタートをさせる間にライオンが襲ってくるのを防ぐため、リチャードさんの車でブロックするように頼んだ。南ア人男性は勇敢にも外に出て、お互いのボンネットを開けるとブースターケーブルを繋ぎ、車をスタートさせた。作業中にライオンが立ち上がって歩いていたが、ライオンも人間に慣れているのか狙ってはいなかったようだ。ものの数分の出来事だったが、やはりライオンの目の前では誰でもたじろいでしまうだろう。リチャードさんは、「青い車を無視して逃げ出すこともできたかもしれない。でも、もし私たちが通り過ぎなかったら、他の車がここを通って青い車に気づくまでどれぐらいの時間がかかったか分からない」と述べ、誰も襲われなかったことに安堵したそうだ。今回のセルフドライブの2例では、ライオンを相手にどちらも事なきを得たが、経験豊富なガイドが運転するサファリカーであっても、時に野生動物の脅威に晒されることもある。今年3月にはザンビアのカフエ国立公園で、雄ゾウに猛突されたサファリカーが横転し、80歳のアメリカ人女性が死亡する事故が起きていた。画像は『Refiilwe_e TikTok「Self Drives are a big NO」』『NY Breaking News 「British Tourists Save Family By Starting Their Car After It Breaks Down Surrounded By LIONS In Safari Park - Using Their Own Vehicle To Fend Off Giant Predators」』『Metro.co.uk 「Terrifying moment elephant charges at tourists as safari truck driver suddenly stops」(Picture: Facebook)』『News24 「WATCH | The mane man: Lion hitches ride on car during game drive」』『The Sun 「JUMBO ATTACK Terrifying moment wild elephant tries to FLIP safari tourist bus in rampage lifting vehicle off ground with its trunk」(Credit: IRSA)』より(TechinsightJapan編集部 FLYNN)