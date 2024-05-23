大黒将志氏、北嶋秀朗氏、平川忠亮氏ら13人にS級ライセンス認定!!
日本サッカー協会(JFA)は23日、元日本代表の大黒将志氏(ティアモ枚方コーチ)、北嶋秀朗氏(クリアソン新宿監督)ら13人にS級コーチライセンスを認定したと発表した。
S級コーチライセンスが認定されたのはS級コーチ養成講習会の全カリキュラムを終えた大黒氏、北嶋氏、大島秀夫氏(横浜F・マリノスコーチ)、北慎氏(FC東京U-18コーチ)、中山元気氏(レノファ山口FC}アシスタントコーチ)、小野智吉(横浜FCジュニアユース監督)、島田裕介氏(大宮アルディージャコーチ)、中後雅喜氏(鹿島アントラーズコーチ)、仲野浩氏(JFAコーチ関東女子担当チーフ)、埴田健氏(FC琉球分析コーチ)、平川忠亮氏(浦和レッズユース監督)の11人と、Associate-Pro(A-Pro)コーチ修了後にコンバージョンコースに合格した坂尾美穂氏(びわこ成蹊スポーツ大女子監督)と横道玲香氏(JFAコーチ)。今後、日本代表やJリーグの監督に就任することが可能となる。
S級コーチライセンスが認定されたのはS級コーチ養成講習会の全カリキュラムを終えた大黒氏、北嶋氏、大島秀夫氏(横浜F・マリノスコーチ)、北慎氏(FC東京U-18コーチ)、中山元気氏(レノファ山口FC}アシスタントコーチ)、小野智吉(横浜FCジュニアユース監督)、島田裕介氏(大宮アルディージャコーチ)、中後雅喜氏(鹿島アントラーズコーチ)、仲野浩氏(JFAコーチ関東女子担当チーフ)、埴田健氏(FC琉球分析コーチ)、平川忠亮氏(浦和レッズユース監督)の11人と、Associate-Pro(A-Pro)コーチ修了後にコンバージョンコースに合格した坂尾美穂氏(びわこ成蹊スポーツ大女子監督)と横道玲香氏(JFAコーチ)。今後、日本代表やJリーグの監督に就任することが可能となる。