今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、「AirPods Pro(第2世代)」が15週連続首位 2023/3/27
「BCNランキング」2023年2023年3月13日から19日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro(第2世代)
MQD83J/A（アップル）
2位 AirPods(第3世代)
MPNY3J/A（アップル）
3位 AirPods(第3世代)
MME73J/A（アップル）
4位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
5位 QuietComfort Earbuds Triple Black（BOSE）
6位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 Redmi Buds 3 Lite Black（Xiaomi）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。