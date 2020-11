今年9月に フィリピン の人気インフルエンサーがタトゥーの画像をSNSに投稿したところ、韓国のユーザーから「旭日旗を連想させる」と批判を受けて謝罪に追い込まれたことがあった。だが今度は元ミス・フィリピンがSNSで、K-POPファンを敵に回すような発言をして炎上してしまったようだ。『New York Post』『South China Morning Post』などが伝えている。フィリピンでは毎年、地球の環境保全をテーマとした女性の美を競う「ミス・フィリピン・アース(Miss Philippines Earth)」が開催されているが、2016年に優勝しドイツ人の父とフィリピン人の母を持つイメルダ・バウティスタ・シュウェイグハートさん(Imelda Bautista Schweighart、25)がこのほどFacebookに投稿した内容が物議を醸してしまった。モデルで歌手でもあるイメルダさんは今月23日、英語とタガログ語を交えて次のように投稿した。「私、K-POPが大嫌いなの。最近のフィリピン人は、韓国人のようになろうとしています。お願いみんな! もう少しプライドを持ってもらえますか?」「フィリピン人は韓国の人たちよりもはるかに英語が上手いのよ! 私たちを侵略しているのは中国だと思ってた? それは違うと思う。私たちは常に他国の影響にさらされているのよ。」「フィリピン人には、いつも骨抜きにされるんじゃなく自分のアイディンティティを持って欲しいの。」イメルダさんの投稿には、K-POPファンと思われる多くの人たちから非難の声が集まった。「あなたがK-POPを嫌いかどうかなんて関係ないわ。だけど英語力で優っているという発言はどうかと思う。それに私はあなたの曲なんかよりBTSを聴いていたいの。」「K-POPが好きな人はフィリピン人の心を無くしているというわけじゃないと思う。それにK-POPが嫌いな人が増えてもフィリピン魂を持つ人が増えるワケじゃないし、そんなんじゃ君が外国人を嫌うエリートぶった高慢ちきな人に見えるだけだよ。」このイメルダさんの投稿はすでに削除されたが、彼女がミュージシャンとして開設したFacebookには未だに非難のコメントが相次いでいるようだ。またイメルダさんについて記事にしている『South China Morning Post』では、K-POPファンについて次のように伝えている。「もし、あなたが嫌いなポップミュージックにK-POPを選ぶとするなら、それは賢い選択とは言えないでしょう。なぜならK-POPファンはその揺るぎない忠誠心と執拗なまでの情熱があることで知られているからです。」ちなみにイメルダさんは2016年にミス・フィリピン・アースのタイトルを獲得したものの、世界大会ではエクアドル代表のキャサリン・エスピンさんが優勝した。その後イメルダさんは、キャサリンさんについてSNSで「美容整形をしている人がミスになってもいいの?」と投稿をしたことで炎上し、自らミス・フィリピン・アースのタイトルを返上している。画像は『New York Post 2020年11月24日付「Ex-Filipino beauty queen ignites firestorm after slamming K-pop, plastic surgery」(Instagram)』『Imelda Schweighart 2016年10月21日付Instagram「The smile...During the resort wear competition. Credits to Joy Ceniza」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)