ネット民は、はやりのダンスが大好きである。「江南(カンナム)スタイル」から「ハーレム・シェイク」、ウィップ、フロス、そしてトライアングル──。これらはすべて、これまでにソーシャルメディアのいたる所で流行し、踊り方や人気の動画を残してきた。

インターネットで好まれる動きは、たいてい陽気で奇抜な、パーティーが最高潮に達したときに繰り出されるような種類のものであることが多い。ホアキン・フェニックスが演じるジョーカーが鬱屈した男から“犯罪界の道化師のプリンス”へと変貌し、悪の恍惚の世界へと文字通り身を落としていく瞬間もそうだった。階段での半ば心をかき乱されるような激しいダンスも、これらの奇妙なダンスの“殿堂”入りを果たしたのである。

そして、また同じような現象が起きている。ブロンクスのハイブリッジの近くにあるシェークスピア通りとアンダーソン通りの間にある長くて急な階段は、いまでは「ジョーカーの階段」と呼ばれるようになった。その上でポーズをとり、できればコスチュームまで身につけ、悪役さながらに奔放に手足を投げ出すことがミーム(人から人へと伝わる情報や行動)になっているのだ。

ミームと化したジョーカーのダンス

こうして、この階段はGoogleマップで「ジョーカーの階段」という“聖地”としてラベル付けされ、旅行者の観光スポットになった。地元ブロンクスの住民にとっては、決して愉快なことではない。下院議員のアレクサンドリア・オカシオ=コルテスや、深夜番組の人気者であるデサス・ナイスとザ・キッド・メロにとってもそうだろう。

フェニックス演じるジョーカーが階段で踊る画像は、最初に4月にネットで登場して以来、ミームとなってきた。映画『ジョーカー』のポスターや予告編などで使われたことがきっかけだった。

そこから生まれたのが、「ジョーカーとピーター・パーカーのダンス」のミームである。『スパイダーマン』の主人公であるピーター・パーカーや、さまざまな人たちを階段にPhotoshpで合成したものだ(『スパイダーマン3』のトビー・マグワイアが、イタい感じの動きをいきなり始めたシーンを覚えているだろうか?)。

このミームは多くの場合、シャーデンフロイデ(他人の不幸を喜ぶ心理)でいっぱいの気持ちの表すイメージとして使われていた。そして10月に入って、ミーム共有サイト「iFunny」のユーザーがGoogle ストリートビューでこの階段を発見し、場所を公表したのである。

インスタ映えを求めて殺到した観光客

そして、Instagramのユーザーたちが、大挙して姿を見せ始めた。

ミームの現場となった地域がとる対応には、ふたつある。それを金儲けのチャンスとするか、「うちの芝生から出ていけ!」と叫ぶかである。過去にブロンクスはどちらの方法も選び、さまざまなレヴェルでの成功を収めてきた。ブロンクス区長であるルーベン・ディアス・ジュニアをはじめとする市当局者たちは、このオフラインでのミームを収益化したいと考えている。

ウェブサイト「ゴッサミスト」によると、問題は多くの旅行者がUberのクルマから降りてまっすぐ階段へと向かい、数枚の写真を撮るだけで立ち去ってしまうことだ。それに自撮り棒を使いながら激しい身振りを交えて階段の真ん中でポーズをとる行為は、間違いなく迷惑になる。

それにニューヨークのどの地域の住民も、こうした馬鹿げた行動に対して辛抱強いこととは言えない。ブロンクスに昔から住む人たちにとって「ジョーカーの階段」のミームは、災難のようなものだった。

赤い服を着たジョーカーファンたちを通勤時間帯に避けて歩かねばならないだけでも十分に迷惑なのだが、不満はそれだけではない。ピエロのコスプレをしてうろうろする人たちが起こす騒動のほうが問題になる。旅行者たちは、まったく周囲のことを気にもしないのである(『ジョーカー』の監督であるトッド・フィリップスも間違いなくそうだろう)。

文化的なコンテクストの衝突

ミームは常に前後の文脈を無視して切り取られている。世界中のネットカルチャーの参加者にリミックスされて再解釈され、変質させられることを前提につくられた、一瞬のスナップショットなのだ。人々がそれを同じ場所で再現することによってミームを現実の文脈へと戻し始めると、厄介なことになる。

この階段は犯罪現場になることで悪名高いのだと、ブロンクスの住人の多くが指摘してきた。地元選出の下院議員であるオカシオ=コルテスは、特にひとりで歩いているときにこの階段を通るなら用心するように注意されていたという。デサス&メロの番組では「ブロンクスのジョーカーの階段で強盗に遭うな」というタイトルまで登場する。

つまり、これは文化的なコンテクスト(文脈)の衝突なのだ。ジョーカーファンたちにとっては楽しい写真であり、10月をもっとコスチュームを着て楽しむチャンスでもある。ブロンクスの住人してみれば失礼な行為に映る。

ザ・キッド・メロは言葉を選ばず、「お前ら、こいつはほんとクソだぜ」と言い放った。要するに、ブロンクスは映画のセットではなく、人々が生活する現実の場所なのだ。そして、Instagramのフィードに自分の“気概”のようなものを示すために人々の日常生活を利用するのは、どことなくムカムカする感じがする。

地域住民にとって階段は自分たちのものであり、憎むべき対象だったり愛すべき場所だったりすると感じている。

「Instagramへの投稿はブギ・ダウン(ブロンクス)の外でお願いします。ここはわたしたちの場所なのです」と、オカシオ=コルテスはエンタテインメントサイトの「TMZ」に語っている。彼女は、この階段がジョーカーのための場所であるとも考えていない。「あんなダンスをずっと踊っている人たちには、そう言わざるをえません」

ジョーカーは新しい振り付けを世間にもたらしたかもしれない。だが、あの階段は誰かがいつもの通勤に使っている道なのだ。

