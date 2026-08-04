WIRED.jp
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Netflixの「ガス人間」で、監督の片山慎三が伝えたかったこと
伝説的な特撮映画をオリジナルストーリーのドラマにリブートしたNetflixシリーズ「ガス人間」。監督の片山慎三は、その再構築にどう向き合い、何を伝…
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無料ランチと引き換えに、ロボット用学習データを提供した
ロボット用学習データを集めるスタートアップが、撮影への協力と引き換えに無料の料理を提供するサービスを始めている。わたしもカメラ付きのプライベ…
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AIはどれほど日常に浸透しているのか？ 欧州で開示義務が始まり、その実態が見えてくる
EUでは、AIシステムとやりとりしていることや、AIが生成・加工したコンテンツであることを利用者に知らせることが義務づけられた。日常のどこでAIが使…
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睡眠学習は本当にできる──ただし、弊害の可能性も
最新の研究を信じるなら、人は夢を見ているときでさえコミュニケーションを取ったり、スキルを磨いたりできる。だが、夢や睡眠にはそもそも別の役割が…
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フィジカルAIは「物理空間の創造」を書き換える｜オートデスクCEO来日インタビュー
フィジカルAIの登場によってデジタルと物理世界の境界が溶けはじめている。その変化の中心にいるオートデスク社長兼CEOのアンドリュー・アナグノスト…
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OpenAIとAnthropicの“2強支配”にAI業界で危機感
OpenAIとAnthropicの急成長を巡り、AI業界で安全性と市場支配への懸念が強まっている。一方、オープンモデルの性能も高まり、動画生成AIをロボット制…
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中国製EVをめぐる言説はどこまでが本当なのか？
中国製EVは、すでに液晶パネルで埋め尽くされた車内に、いまやAIが完全装備されようとしている。米国『Ars Technica』より。…
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SNSで話題のアライグマ「ジモシー」、人気が招くリスクに専門家が警鐘
背骨が曲がり、短い尻尾をもつアライグマ「ジモシー」は、都市環境に適応しているように見える。しかし野生生物の専門家は、その暮らしを脅かしかねな…
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【特集】 AI
人類がAIとの共存、そしてさらなる繁栄を本気で望むのならば、そのために必要な知恵と実践の場は、すべてこの “AIの庭” にある。『WIRED』による決…
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ようこそ、AIの庭へ──特集「The Garden of AI」に寄せて、編集長から読者のみなさんへ
『WIRED』日本版初となるAI特集がデジタルエディションとして公開された。なぜ「庭」なのか？ 本特集の射程を、知恵の実を手にした“エデンの園”から…
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“知性の生態系”を耕すために──ジェームズ・ブライドルが語る、AIと自然と人間の美しい関係
タコ、粘菌、ネアンデルタール人、そしてAI── 著書『Ways of Being』で人間以外の知性に溢れた世界を鮮やかに示し、“モア・ザン・ヒューマンの生態…
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完全自動運転の実現、それは最終ゴールではない：チューリング──フィジカルAIの実現に挑む7つの企業
高度な人工知能（AI）とロボティクスが融合することで、現実世界を認識・判断して自律的に動作するフィジカルAI。その進歩と社会実装に挑む注目のスタ…
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人と人、国家と国家をつなぐ「コネクティブAI」の可能性──PKSHA Technology 上野山勝也
2012年にPKSHA Technologyを創業し、“LLM以前”からその最前線で技術開発・実装に取り組んできた上野山勝也が語るのは、人と人、国家と国家の「間」…
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AIエージェントとは？ 基本から導入の利点まで徹底解説
生成AIが「質問に答える」道具なら、AIエージェントは「自分で動く」相棒のような存在だ。その違いから仕組み、注目の選択肢、業界事例、導入のリスク…
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いまだ長引くMac miniの品薄、AI需要とメモリー不足が背景に
ローカルAIの処理用途などで需要が急増したMac miniは、数カ月が経った現在も品薄状態が続いている。在庫状況は以前より改善したものの、長い納期は解…
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中国のオープンウェイトAIがシリコンバレーの戦略を揺るがす
AnthropicやOpenAIのフロンティアモデルへのアクセス規制が強まるなか、中国のAI企業は、利用しやすく高性能なオープンウェイトモデルを代替手段とし…
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VRの「向こう側」にいるのは、もう人間だけじゃない──稲見昌彦 × 笠島久嗣ダイアローグ
究極のひみつ道具「もしもボックス」は、「生成VR」としてもうすぐ実現するかもしれない──。日本バーチャルリアリティ学会副会長・稲見昌彦は、そう…
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【9月15日開催】“AIの庭”へようこそ。知性の生態系を耕す「WIRED Futures Conference 2026」
9月15日（火）、『WIRED』日本版が1日限りのビジネスカンファレンスを開催する。テーマは「The Garden of AI」。AIと共に豊かで美しいエコシステムを…
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AIの生態系を、共につくる。| WIRED Futures Conference 2026
未来を実装するメディア『WIRED』日本版が年に一度開催する大型ビジネスカンファレンス「WIRED Futures Conference」では、アイデアとイノベーション…
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いまさら聞けない!? 知っておくべきAIの基礎用語33選
人工知能（AI）に関する多くのニュースやサービスが話題になるいま、実は詳しい意味を知らないままの用語があったりしないだろうか。そこで、知ってお…