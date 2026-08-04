AIはどれほど日常に浸透しているのか？ 欧州で開示義務が始まり、その実態が見えてくる

EUでは、AIシステムとやりとりしていることや、AIが生成・加工したコンテンツであることを利用者に知らせることが義務づけられた。日常のどこでAIが使…