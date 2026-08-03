夏は暑い！ 最近は特に暑い！ 夜になっても暑い！！

そんなときこそ、夜にビアガーデンでグビグビッとビールを飲みまくり、肉を焼いて食いまくり、パーーーーッと楽しむのがオツというものですよね。

だけどなあ、確かにビアガーデンもいい。素晴らしい。否定はしない。でももっと素晴らしいのが焼肉チェーンの「牛角」なんですよ。

先日たまたま牛角に行く機会があったんですが、なんとちょうど現在は平日限定で「夏の大焼肉祭り」を開催中でした。これがもう凄い。

公式ホームページの専用画面を提示すると、なんと通常580円の生ビールが190円に！ 半額どころの騒ぎじゃない！！

しかもハイボールや無糖レモンサワー、グラスワインも290円で飲めるし、肉類やおつまみも含め、全25種類の商品が割引に！

さらに、これらの商品は何度注文してもOK！ 生ビールを飲み放題感覚で5杯飲んだとしても1,000円いかないわけです。

しかもビアガーデンと違って、店内は涼しい！！ こんな天国が存在していいのかね？？

そんな牛角の大盤振る舞いに乗じて、恥も外聞もなく「夏の大焼肉祭り」の対象商品だけを注文しまくり、ガッツリと飲み食いしてやりましたわ！

安くなっている肉には黒毛和牛カルビや黒毛和牛切り落としなどもあり、本来だったら牛角でも上位ランクのお値段のもの。ゆえに、安いのに満足度が非常に高い！ なんだこれ〜！！

酒飲みに寄り添ってくれる牛角が大好き！

まるで飲み放題かのように全力でビールを飲み、思う存分肉を食い、会計をするとお値段はなんと一人あたり2,000円とちょっと。いくら何でも安すぎだろう！

最近の牛角はほかにも1,980円で飲み放題＋肉200g＋無限枝豆の「焼肉酒場セット」というコースも平日限定・一部店舗限定で展開していたり、酒飲みにやさしく寄り添ってくれている感じが最高です。

焼肉で飲むのはみんな大好きだけど、おじさんたちはなかなか平日から焼肉なんて行けない。だけどこういう安いセットとかクーポンとかが用意されていたら、すごく焼肉のハードルが下がりますよね。

ありがとう、牛角。大好きだ。また行きますし、今後の展開も楽しみにしてます！

そして今回堪能した「夏の大焼肉祭り」は8月6日（木）までの開催です。この機会にぜひ駆け込みましょう！

https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202607_daiyakinikumatsuri/cp/hp/ [リンク]

※着席時と会計時に特設ページのクーポン提示が必要です

※値引き後の会計金額が税込2,000円以上で利用可能となります

※金額はすべて税抜

※沖縄の店舗では未実施

(執筆者: ノジーマ)