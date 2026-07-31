最大震度7を記録した熊本地震から4日目です。

＜写真を見る＞娘の死の真相を知りたいと話す母親

地震直後に爆発事故が起きた、熊本県嘉島町のイオンモール熊本では、これまでに7人の死亡が確認されています。

そのうちの1人の遺族がRKK熊本放送の取材に応じ、苦しい胸の内を語りました。

死亡した3人はアパレル大手の従業員

イオンモール熊本では、7月31日も捜索活動が行われました。

これまでに7人の死亡が確認されていて、そのうち3人はアパレル大手、「オンワードホールディングス」の従業員だったことが明らかになっています。

ほか4人のうちの1人で、別の店舗で働いていた22歳の女性の母親が今の心境を語りました。

「どこかで避難しているのではないか」

娘を亡くした女性「地震の後に大丈夫と言ってたけど、全然、メッセージに“既読”がつかなくなって…」

母親によりますと、娘は爆発が起きたとみられる場所の近くにある2階の店舗で働いていて、爆発の後から連絡が取れなくなりました。

娘を亡くした女性「どこかで避難してるのではないかと思っていた。けがはしているかもしれないけど、生きているのではと思っていた。きつかったと思う」

「金庫にお金を入れないと」

母親によりますと、娘は地震の直後に一度、建物の外に避難し、そこで偶然に会った親戚へこう言い残したといいます。

娘を亡くした女性「『一回戻らないといけない』と。親戚はそれを聞いて止めたが、『金庫にお金を入れないといけないと言われたので戻る』と言って、戻って…」

その後、爆発が起きました。

店舗の運営会社「取材お断り」

母親は、娘が店舗側の指示で売上金を金庫に入れるため、同僚と2人で建物の中に戻ったのではないかと話しました。

娘を亡くした女性「入金のために、お金のために…。会社には真実をはっきり話してほしいと思う」

働いていた店舗を運営する会社は、RKK熊本放送の取材に「取材はお断りしている」としています。