俳優・山本耕史（49）が28日までに更新されたYouTubeチャンネル「TOKYO PRIME CHANNEL」にゲスト出演。元女優・堀北真希さん（37）との結婚で起きた変化について語る場面があった。「結婚して、変化が起きた常識ってありますか?」と質問されると、山本は「全部です」と即答。「朝方まで飲んでは、みたいなのもあったけど。でも“何やってたんだろう?”とも思わないかな。あれがあったから、いろんなことも学べたし、仲間でい