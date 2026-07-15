◇サッカーFIFAワールドカップ2026準決勝 スペイン 2−0 フランス(日本時間15日、ダラス・スタジアム)準決勝1試合目はフランス（I組1位）−スペイン（Ｈ組1位）。過去の対戦成績は、フランス13勝、スペイン18勝、引き分け7。直近2025年ネーションズリーグ準決勝では、スペインが5-4で勝利。直近10試合ではスペインが7勝と勝ち越しています。試合は前半20分に動き。スペインの左サイドからのクロスをフランス代表リュカ・ディーニュ