◇サッカーFIFAワールドカップ2026準決勝 スペイン 2−0 フランス(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

準決勝1試合目はフランス（I組1位）−スペイン（Ｈ組1位）。過去の対戦成績は、フランス13勝、スペイン18勝、引き分け7。直近2025年ネーションズリーグ準決勝では、スペインが5-4で勝利。直近10試合ではスペインが7勝と勝ち越しています。

試合は前半20分に動き。スペインの左サイドからのクロスをフランス代表リュカ・ディーニュ選手（アストンビラ/イングランド）が処理しようとしたところに、スペイン代表ラミン・ヤマル選手（バルセロナ/スペイン）が接近。先にヤマル選手が触れると、最後はペナルティエリア内でディーニュ選手の左足がヤマル選手を蹴る形となり、判定はPK。このPKをミケル・オヤルサバル選手（レアル・ソシエダ/スペイン）が決めて、スペインが1−0とリード。前半はスペインが攻守で凌駕、フランスは劣勢を強いられます。

後半もスペインのハイプレスに苦しみ、大きなチャンスを作れないフランス。一方のスペインは後半13分、ペドロ・ポロ選手（トッテナム/イングランド）がダニ・オルモ選手（バルセロナ）とのワンツーで抜け出し追加点。

スペインは今大会6試合全試合で得点を挙げてきたフランス攻撃陣をシャットアウト。8ゴールで得点ランクトップタイのキリアン・エムバペ選手（レアル・マドリード/スペイン）はゴールを奪えず。フランスは3大会連続の決勝進出を逃しました。

スペインは2010年南 アフリカ 大会以来、4大会ぶりの決勝進出。2度目の優勝に王手。決勝はイン グラン ド−アルゼンチンの勝者と対戦します。