世紀の来日本年は、ザ・ビートルズの来日60年にあたる。1966年6月30日から7月2日にかけて、2回の追加公演をふくむ計5公演が開催された。【写真で見る】「ペートルに武道館は使わせん!」日本武道館会長を直撃当時のビートルズの人気ぶりは、いまの方々には想像もつかないであろう。1962年に《ラヴ・ミー・ドゥ》でデビュー以来、母国イギリスはもとより、すでに全世界で熱狂的な人気となっていた。そんな彼らが、いよいよ日本へ