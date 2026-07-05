インテル・マイアミが、カーボベルデ代表GKヴォズィーニャの獲得に関心を示しているようだ。4日、ポルトガルメディア『レコルド』が報じた。初出場のFIFAワールドカップ2026で人々の記憶に残る健闘を見せたカーボベルデ。その中心として活躍したのは、40歳のヴォズィーニャだった。スペイン代表戦とサウジアラビア代表戦でクリーンシートを達成し、ラウンド32のアルゼンチン代表戦でもリオネル・メッシのチャンスを何度も止め