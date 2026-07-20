カーボベルデ
アフリカ大陸最西端のセネガルから500キロ以上離れた、大西洋に浮かぶ島国。
2026年8月8日
2026年8月7日
2026年8月5日
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カーボベルデ代表のブビスタ監督が辞任 RSベルカンヌと2年契約を締結
モロッコの強豪RSベルカンヌと2028年6月末までの2年契約を締結したとのこと
SOCCER KING
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日本代表が9月24日にウルグアイと対戦、ファンから期待の声が続々
キリンチャレンジカップ2026で南米強豪と対戦する日本代表に注目が集まっている
FOOTBALL ZONE
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北中米W杯で大活躍のカーボベルデGKボジニャ、移籍先決定を報告
W杯でスペインを無失点に抑えた40歳GKが一躍「時の人」となった経緯がある
スポーツ報知
2026年8月3日
2026年7月31日
2026年7月28日
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カーボベルデの23歳SBカブラルがW杯ベストゴールを受賞
カーボベルデ代表DFカブラルがアルゼンチン戦103分に決めたゴラッソが受賞
サッカーダイジェストWeb
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カーボベルデ代表DFロペスカブラルの得点が「最優秀ゴール」に選ばれる
東スポWEB
2026年7月27日
2026年7月24日
2026年7月23日
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トランプ大統領がW杯に介入し続け、選手から主役の座を奪った大会に
トランプ大統領がトロフィー授与に強引に割り込み、ルール変更にも介入したと荻島氏は問題視する
FOOTBALL ZONE
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FIFAがW杯ドリームチームを発表、GK選出にファンから驚きの声
GKにはスペインのウナイ・シモンでなくカーボベルデのヴォジーニャが選出
FOOTBALL ZONE
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ハーランドがW杯期間中にインスタフォロワーを3210万人増やし最多記録
大会期間中の増加数は3210万人で全体最大の記録だったという
FOOTBALL ZONE
2026年7月22日
2026年7月21日
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W杯後の最新FIFA順位に意見殺到「日本がノルウェーより上なのが面白い」
スペインが1位に返り咲き、日本は1つ上げて17位でアジアトップを維持
サッカーダイジェストWeb
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スペインが延長戦でアルゼンチンを下しW杯決勝を制した舞台裏
スペインは自分たちの戦い方を貫き、組織的な守備と保持で圧倒した
FOOTBALL ZONE