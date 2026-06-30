女優・のんが２７日付で自身のＳＮＳを更新。夏らしさ全開のビジュアルを披露した。「＃オフショット」とつづり写真を複数枚投稿。青空の下、鮮やかなブルーが映えるノーリーブドレス姿で、両手を頭の後ろで組むポーズなどを複数枚公開した。この投稿にファンからは「美しさが溢れてる」「この色似合うのは、美人さんだよね〜」「射抜かれてしまいます」「眩しさと透明感がスゴイ」といったコメントが寄せられた。