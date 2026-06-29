6月30日東証決算発表予定 ■ 小売業［8233 高島屋］ 2/28 第１四半期Point：国内百貨店での高額品販売の勢いと訪日外国人客の購買単価の推移 ［3086 Ｊ．フロント リテイリング］ 2/28 第１四半期Point：インバウンド免税売上の持続性と主要店舗の富裕層向け外商売上の動向 ■ サービス業［192A インテグループ］ 5/31 本決算Point：M&A成約件数の推移と次期業績予想の前提となる案件パイプラインの質 ［9