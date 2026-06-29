6月30日 東証 決算発表予定

■ 小売業

［8233 高島屋］ 2/28 第１四半期

Point：国内百貨店での高額品販売の勢いと訪日外国人客の購買単価の推移

［3086 Ｊ．フロント リテイリング］ 2/28 第１四半期

Point：インバウンド免税売上の持続性と主要店舗の富裕層向け外商売上の動向

■ サービス業

［192A インテグループ］ 5/31 本決算

Point：M&A成約件数の推移と次期業績予想の前提となる案件パイプラインの質

［9253 スローガン］ 2/28 第１四半期

Point：新卒採用市場の動向と主力の人材紹介サービスにおける内定承諾数の伸び

■ 小売業

［2685 アンドエスティＨＤ］ 2/28 第１四半期

Point：ECサイトの会員数推移と夏物商戦の初期動向に伴う粗利率の変動

■ 食料品

［2935 ピックルスホールディングス］ 2/28 第１四半期

Point：天候不順による原材料野菜の調達価格変動と製品価格転嫁の進捗

■ 不動産業

［2975 スター・マイカ・ホールディングス］ 11/30 第２四半期

Point：中古マンションの仕入環境と販売価格上昇に伴う売買経常利益率の推移

■ 卸売業

［3089 テクノアルファ］ 11/30 第２四半期

Point：半導体・電子部品業界の設備投資需要と受注残高の消化スタンス

■ 繊維製品

［3607 クラウディアホールディングス］ 8/31 第３四半期

Point：ウエディング市場の回復度合いと挙式・披露宴の施行件数の回復動向

［8011 三陽商会］ 2/28 第１四半期

Point：直営店およびECでのプロパー販売比率と在庫適正化による利益率改善

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。