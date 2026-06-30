伊佐衆院議員の質問国会で展開されてきた「高市陣営による中傷動画問題」への追及が思わぬところへ飛び火しているという。きっかけは6月4日の衆院予算委員会で中道改革連合の伊佐進一衆院議員が質問に立ったことだった。【写真を見る】必死の形相で公明党議員の応援演説を行う「久本雅美」「柴田理恵」伊佐氏は「高市氏の秘書と動画作成者のオンライン会議の音声（週刊文春の電子版で有料会員向けに公開）」について、「本人か