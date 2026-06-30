人手不足が叫ばれるコンビニ業界で、頼れるスタッフは重宝されるはずだが、都合よく使われるだけで全く報われないこともある。「シフトの穴埋めをさせられたこと、一度や二度ではないが、そのときもオーナーは自分が出なくてもいいだけでホッとしていた」こう投稿で明かす三重県の50代女性（営業）は、かつて勤務していたコンビニのオーナーに対して強い不信感を抱いている。（文：篠原みつき）オーナーの言葉に「愕然とした」シフ