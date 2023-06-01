30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比20円高の6万9800円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては331.89円高。出来高は6925枚となっている。 TOPIX先物期近は3998ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.00ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69800