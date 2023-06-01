日経225先物：30日0時＝20円高、6万9800円
30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比20円高の6万9800円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては331.89円高。出来高は6925枚となっている。
TOPIX先物期近は3998ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69800 +20 6925
日経225mini 69810 +30 160706
TOPIX先物 3998 +6 9871
JPX日経400先物 36270 +125 347
グロース指数先物 695 +2 292
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3998ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69800 +20 6925
日経225mini 69810 +30 160706
TOPIX先物 3998 +6 9871
JPX日経400先物 36270 +125 347
グロース指数先物 695 +2 292
東証REIT指数先物 売買不成立
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