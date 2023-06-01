　30日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比20円高の6万9800円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては331.89円高。出来高は6925枚となっている。

　TOPIX先物期近は3998ポイントと前日比6ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.00ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69800　　　　　 +20　　　　6925
日経225mini 　　　　　　 69810　　　　　 +30　　　160706
TOPIX先物 　　　　　　　　3998　　　　　　+6　　　　9871
JPX日経400先物　　　　　 36270　　　　　+125　　　　 347
グロース指数先物　　　　　 695　　　　　　+2　　　　 292
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース