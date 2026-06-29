日本時間6月30日、深夜2時より行なわれる日本代表対ブラジル代表。今年のW杯が例年に比べて盛り上がっているのは、選手の能力の向上だけが理由ではないと指摘するのはサッカーライターのミムラユウスケ氏だ。 【写真多数】着物、レオタード、美女、マスクマン…これぞW杯なスタジアムの観衆たち 今大会では選手たちが積極的にメディアの取材に応じ、合宿地でのエピソードや試合に向けた意気込み