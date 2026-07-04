３日夕方、大阪府守口市で小学６年の男子児童を車ではねて殺害しようとしたとして、４４歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】小学生４人を“バック”で追いかけた車…１１歳児童をはねて逃走「わざとぶつけたわけじゃない」大阪・守口市 ３日午後６時すぎ、守口市東町の路上で「ひき逃げで子どもが倒れている」と１１０番通報がありました。 警察によりますと、小学生の男子児童４人が自転車で走っていたところ、すれ違っ