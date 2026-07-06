画面左から現れた自転車。小学6年生の男子が乗っていました。その直後、白い車がバックで追いかけていきます。3日、大阪・守口市で起きた事件。11歳の小6の男子を車ではねて、殺害しようとした疑いで逮捕された滝本洋平容疑者（44）。警察によりますと、小学生4人が自転車で走っていたところ対向してきた滝本容疑者の車とすれ違いクラクションを鳴らされました。小学生4人がそのまま走り去ると、滝本容疑者は車をバックさせて追い