観音寺市役所 香川県観音寺市は26日、一部の地域に警戒レベル4「避難指示」を発令しました。対象は3564世帯9086人です。【26日午後7時20分現在】 観音寺市では午後5時30分ごろに「レベル4土砂災害危険警報」を発表されています。観音寺市は水防本部を設置し、市民に注意を呼び掛けています。