重盛さと美、理想のタイプは「下の世話も笑ってやってくれる男性」 山里亮太の提案に「好き好き！」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

6月25日（木）に放送された同番組には、花村想太（Da-iCE）と重盛さと美がゲスト出演した。

理想のタイプを赤裸々に語る重盛に、スタジオ一同は笑いが止まらず…。

【映像】好きじゃないからこそ…男子を勘違いさせる“あざと行動”に重盛さと美も納得

前回出演時に、「下（しも）の世話も笑ってやってくれる男性がタイプ」という話をした重盛。

そのときのことを振り返った重盛は、「下（しも）って言うと変な感じですけど…」と前置きして、“大”を示す3文字を堂々発言。ストレートすぎる物言いでスタジオ一同を爆笑させる。

さらに重盛は、「私お腹弱いんで、すぐ当たったり“爆発”したりするんですけど、そういうときでも引かずに『大丈夫、大丈夫』って励ましてくれる人のほうが（いい）」とコメント。

もし“爆発音”が出てしまったとしても、「明るく『爆発されました？』って（言われる）ほうがいいですね。シーンってなるの嫌かも」と笑いながら明かした。

爆発音が出てもユーモアをもってフォローしてほしいという重盛に、山里は「難しいよね」と悩むが、さすがMCであり芸人界でも一目置かれるツッコミ。フォローの言葉として、「あれ？花火大会やってる？」と即ひらめく。

下（しも）の爆発音を花火の打ち上げの音にたとえる山里の一言にスタジオ一同は爆笑し、重盛も「それ好き好き！好きです！」と嬉しそうにしていた。