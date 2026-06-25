シダー（2435、東証スタンダード）は前会長:山崎嘉忠氏と現社長:座小田孝安氏の共通認識で、介護保険法が施行された2000年より20年近く前の1981年に興された。【こちらも】M&Aで拡張するプラットフォーム企業、じげんの成長構造二人は同じ医療機関のリハビリ担当者だった。「入院中にリハビリに取り組んでも退院後に身体が弱り再び来院する人が少なくない。なんとかしなくては・・・」と痛感した。両氏が至った結論は「