ポルトガルがウズベキスタンに５−０圧勝！ 41歳Ｃ・ロナウドが歴史を塗り替える“６大会連続弾”含む２発【W杯】
現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第２節でポルトガル代表とウズベキスタン代表がヒューストン・スタジアムで対戦した。
FIFAランキング５位で７大会連続出場のポルトガルと、同50位で初出場のウズベキスタンによる一戦。初戦でポルトガルはコンゴと１−１の引き分け、ウズベキスタンはコロンビアに１−３で敗れており、ともに今大会初勝利をかけて臨んだ。
立ち上がりから主導権を握ったのはポルトガルだった。すると開始６分、右サイドを突破したジョアン・カンセロの正確なクロスに、ニアサイドへ鋭く走り込んだクリスティアーノ・ロナウドが反応。右足でダイレクトに合わせると、シュートはゴール右隅へ吸い込まれた。
41歳のエースは、このゴールでW杯史上初となる６大会連続得点を達成。前人未踏の金字塔を打ち立てた。
勢いに乗るポルトガルは17分、ペナルティエリア手前中央で得たFKのチャンスで、ヌーノ・メンデスが左足を一閃。グラウンダーの鋭いシュートをゴール左下に突き刺し、追加点を奪う。
さらに39分には鮮やかなカウンターが炸裂した。ブルーノ・フェルナンデスが中央をドリブルで持ち運び、絶妙なスルーパスを供給。ペナルティエリア右へ抜け出したC・ロナウドが右足で冷静に流し込み、この日２点目をマークした。この得点はロナウドにとってW杯通算10ゴール目となった。
３−０で折り返した後半も試合の流れは変わらない。60分にはB・フェルナンデスの右CKからジョアン・フェリックスがニアサイドへ飛び込み、右足で合わせたシュートがウズベキスタンDFアブドゥコディル・クサノフに当たってゴールイン。オウンゴールで４点目を手にした。
反撃したいウズベキスタンだったが、ポルトガルの堅い守備の前になかなか前進できず。攻撃に人数をかける場面も少なく、決定機を作り出せない。
そして87分、ネウソン・セメドの右サイドからの折り返しがゴール前こぼれ球となり、これに反応したラファエウ・レオンが右足で決めて５点をリードする。試合はこのまま終了。ポルトガルが５−０で圧勝し、今大会初勝利を飾った。１勝１分とし、グループステージ突破へ大きく前進した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「止まらない！」歴史を塗り替えるCロナウドの圧巻２ゴール！
FIFAランキング５位で７大会連続出場のポルトガルと、同50位で初出場のウズベキスタンによる一戦。初戦でポルトガルはコンゴと１−１の引き分け、ウズベキスタンはコロンビアに１−３で敗れており、ともに今大会初勝利をかけて臨んだ。
立ち上がりから主導権を握ったのはポルトガルだった。すると開始６分、右サイドを突破したジョアン・カンセロの正確なクロスに、ニアサイドへ鋭く走り込んだクリスティアーノ・ロナウドが反応。右足でダイレクトに合わせると、シュートはゴール右隅へ吸い込まれた。
勢いに乗るポルトガルは17分、ペナルティエリア手前中央で得たFKのチャンスで、ヌーノ・メンデスが左足を一閃。グラウンダーの鋭いシュートをゴール左下に突き刺し、追加点を奪う。
さらに39分には鮮やかなカウンターが炸裂した。ブルーノ・フェルナンデスが中央をドリブルで持ち運び、絶妙なスルーパスを供給。ペナルティエリア右へ抜け出したC・ロナウドが右足で冷静に流し込み、この日２点目をマークした。この得点はロナウドにとってW杯通算10ゴール目となった。
３−０で折り返した後半も試合の流れは変わらない。60分にはB・フェルナンデスの右CKからジョアン・フェリックスがニアサイドへ飛び込み、右足で合わせたシュートがウズベキスタンDFアブドゥコディル・クサノフに当たってゴールイン。オウンゴールで４点目を手にした。
反撃したいウズベキスタンだったが、ポルトガルの堅い守備の前になかなか前進できず。攻撃に人数をかける場面も少なく、決定機を作り出せない。
そして87分、ネウソン・セメドの右サイドからの折り返しがゴール前こぼれ球となり、これに反応したラファエウ・レオンが右足で決めて５点をリードする。試合はこのまま終了。ポルトガルが５−０で圧勝し、今大会初勝利を飾った。１勝１分とし、グループステージ突破へ大きく前進した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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