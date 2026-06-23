ホテルメトロポリタンは、「Suicaのペンギン シーズンケーキ」を6月1日から8月31日まで販売している。「Suicaのペンギン シーズンケーキ」は、季節毎にテイストが変わる。6月からのチョコパッション＆マンゴーココは、パッションフルーツ風味のチョコレートムースの中にライム風味のココナツムースとマンゴーブリュレを組み合わせた構成とし、トロピカルな味わいに仕上げた。場所は1階ケーキ＆ベーカリーショップ。営業時間は午前1