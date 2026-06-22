俳優の川口春奈（31）が11カ月ぶりにYouTubeチャンネルを更新。無防備な姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】川口春奈の寝落ちした無防備な姿Instagramでは、「ハンドクリームとかが苦手で。みよ、これがリアルな女優の手！手も足も粉がふいておる！」とコメントを添えた写真や、寝癖で髪の毛がボサボサになった様子など、“飾らない姿”をたびたび投稿している川口。寝落ちした無防備な姿を公開6月19日に更新したYou