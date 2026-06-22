フィジー・エアウェイズは、現在開催中のセールにフィジー行きの特別運賃を追加設定し、6月22日から7月1日まで販売する。東京/成田発着フィジー行きが対象で、エコノミークラス往復運賃は68,000円からとなる。燃油サーチャージなし、諸税別。変更や払い戻し条件は運賃によって異なる。搭乗期間は8月19日から2027年5月22日まで。予約クラスは「F・R」となる。この他に、オーストラリアとニュージーランド行きでもセールを実施してい