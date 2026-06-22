「IMAnimation W（イマニメーションダブル）」、「IMAnimation（イマニメーション）」、「NUMAnimation（ヌマニメーション）」――。テレビ朝日では現在、3つの深夜アニメ枠でアニメ作品が次々と放送されている。そんなテレビ朝日がアニメファンに贈る豪華生配信イベント『メインキャスト声優大集結！テレ朝新作アニメフェス〜2026夏〜』の開催が決定。6月29日（月）、「tv asahi animation YouTubeチャンネル」および「動画、はじ