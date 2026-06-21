日本に対して終始防戦一方だったチュニジアイレブン(C)Getty Images一か八かの“ショック療法”の効果は何もなかった。現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの第2戦で、チュニジア代表は日本代表に0-4で敗北。あっけない形で敗退が決まった。【動画】まさにこれを待っていた！上田の圧巻ゴールシーン青きサムライに抗うには、あまりに準備が足りなかった。チュニジアは1-5で敗れたスウェーデン代