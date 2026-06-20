「肌が綺麗」「髪つやつやだね」……そんな風に同性から褒められたとき、みなさんはどう返していますか？謙遜の姿勢を取るか、正直に話すべきか。何気ないやり取りですが、悩むママがいるようです。『外見を気づかっていることを同性から褒められたとき、「何もしてないですよ」とさらっと流すのか、肌が弱いから「皮膚科に通ってレーザー治療しているんです」と正直に話すのどっちが好感もてるの？』今回の投稿では、そんな“褒