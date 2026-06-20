W杯のコラボグッズが大好評

大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドが6月17日から「FIFAワールドカップ26セット」を販売した。

しかし、19日に突如悲報が舞い込み、「早すぎない？」「まだ買ってすらない」など注目を集めている。

マクドナルドは4日から、北中米ワールドカップ（W杯）の開催を記念し、「ファンの皆さまと情熱を分かち合う」をコンセプトにしたさまざまな取り組みを展開。その一環として17日から「FIFAワールドカップ26セット」が発売された。

デビッド・ベッカム、ロナウジーニョ、ティエリ・アンリ、ソン・フンミン、ラミン・ヤマル、そしてマクドナルド認定レジェンドのグリマスをモチーフにした6種類の伝説的なコレクタブルカップのうち1つが付属する限定セットだったが、発売日から大好評となり、ファンの間でも話題になっていた。

そのなかで、マクドナルドが19日に「多くの店舗で販売終了となりました」と発表。SNSでは、「マジで販売終了？？？」「早すぎない？」「初日に買いに行ってよかった」「まだ買ってすらないんだけど」など悲痛の声も上がった。W杯が盛り上がりを見せる裏で、まさかの事態が起きていた。（FOOTBALL ZONE編集部）