◇セ・リーグ阪神11―3DeNA（2026年6月19日横浜）リーグ戦再開初戦。その初回、阪神・中野の送りバントが攻撃をつなげた。右前打の福島を1球で二塁に進めると、ここから一気に5得点。初回犠打は今季6度目。うち4度はしっかり得点に絡めている。「バントに限らず、自分の役割はつなぐこと。ああいうのを一発で決めることで流れが良くなる。こういう展開になる」今季10犠打となり、入団から6年連続2桁犠打。ドラフト制以