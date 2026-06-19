気象庁は今日19日午前9時、マリアナ諸島の熱帯低気圧について、24時間以内に台風に発達する見込みと発表しました。今後は発達しながら西よりに進み、来週前半は暴風域を伴いフィリピン付近に進む見込みです。その後の進路は不確実ですが、本州の南岸には梅雨前線が停滞する予想で、梅雨前線プラス台風は大雨のパターンです。今後の動向に注意が必要です。24時間以内に台風発生予想昨日18日(木)21時、マリアナ諸島付近の低圧部が熱