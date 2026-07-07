親子3人の遺体が見つかった住宅＝7日午後、浜松市中央区7日午後1時40分ごろ、浜松市中央区の住宅の一室で、住人の夫婦と9歳の息子が死亡しているのを警察官が発見した。静岡県警によると、部屋は内側から粘着テープで目張りされ、七輪があった。別の部屋では、夫婦がそれぞれ書いた遺書とみられるメモ数枚も確認された。県警が詳しい状況を調べている。亡くなったのは歯科医師の男性（46）と妻（32）、小学4年の息子。いずれも