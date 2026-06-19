ブラジル代表“10番”はハイチ戦欠場濃厚も…全体練習参加で復帰の兆し。「ボールを使ったトレーニングを行なった」。エースの出場はいつに？【W杯】
ブラジル代表のネイマールが、復帰に向けて大きな一歩を踏み出したようだ。ブラジルメディア『ge』が、ワールドカップ期間中の最新状況を伝えている。
ブラジル代表は現地６月13日、北中米W杯のグループC第１節でモロッコ代表と対戦。21分に先制を許したものの、32分にヴィニシウス・ジュニオールが鮮やかな同点ゴールを決め、１−１で引き分けた。
この試合でネイマールはメンバー外。大会前に負った右ふくらはぎの怪我の影響で、代表合流後も長らく別メニュー調整が続いていた。
そんななか、『ge』は「ネイマールがブラジル代表でボールを使ったトレーニングを行ない、チームメイトから『洗礼』を受ける」と報道。「最大の注目点は、ネイマールがチームメイトたちと一緒にウォームアップを行なったことだった。彼は選手たちから拍手喝采を浴び、選手たちが列を作って迎えるような儀式を受けた」と伝えた。
同メディアによれば、「先週の火曜日、背番号10の選手が単独でボールを蹴っていたのとは異なり、今回はチームに復帰して初めて参加した練習だった」という。ただし、練習開始から約10分後には別メニューのフィジカルトレーニングに移行したようだ。
また、「彼は、まだフィジカルコンディションを向上させ、試合のリズムを取り戻す必要があるため、ハイチ戦には出場しない」と説明。一方で、ピッチに姿を現した際には報道陣に向かって「僕がいなくて寂しかった？」と冗談を飛ばし、明るい表情を見せたという。
さらに、「火曜日にはワールドカップに向けた代表チーム合流以来初めてピッチに立ち、直線走を行なった。そして水曜日には方向転換や急停止といった、より複雑なトレーニングに取り組んだ」と回復の進展を紹介。ただ、「コーチ陣は慎重を期しており、ネイマールが可能な限り最良の回復を遂げられるよう、回復の段階を急ぐことは避けている」とも伝えている。
ハイチ戦の欠場は濃厚となったネイマール。それでも、チーム練習への部分合流はブラジルにとって朗報だ。エースの試合出場がいつになるのか、引き続き注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ネイマールの妹、ラファエラ・サントスの妖艶ショットを厳選してお届け！
ブラジル代表は現地６月13日、北中米W杯のグループC第１節でモロッコ代表と対戦。21分に先制を許したものの、32分にヴィニシウス・ジュニオールが鮮やかな同点ゴールを決め、１−１で引き分けた。
この試合でネイマールはメンバー外。大会前に負った右ふくらはぎの怪我の影響で、代表合流後も長らく別メニュー調整が続いていた。
同メディアによれば、「先週の火曜日、背番号10の選手が単独でボールを蹴っていたのとは異なり、今回はチームに復帰して初めて参加した練習だった」という。ただし、練習開始から約10分後には別メニューのフィジカルトレーニングに移行したようだ。
また、「彼は、まだフィジカルコンディションを向上させ、試合のリズムを取り戻す必要があるため、ハイチ戦には出場しない」と説明。一方で、ピッチに姿を現した際には報道陣に向かって「僕がいなくて寂しかった？」と冗談を飛ばし、明るい表情を見せたという。
さらに、「火曜日にはワールドカップに向けた代表チーム合流以来初めてピッチに立ち、直線走を行なった。そして水曜日には方向転換や急停止といった、より複雑なトレーニングに取り組んだ」と回復の進展を紹介。ただ、「コーチ陣は慎重を期しており、ネイマールが可能な限り最良の回復を遂げられるよう、回復の段階を急ぐことは避けている」とも伝えている。
ハイチ戦の欠場は濃厚となったネイマール。それでも、チーム練習への部分合流はブラジルにとって朗報だ。エースの試合出場がいつになるのか、引き続き注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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