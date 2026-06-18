ハーマンインターナショナルは、JBLよりパーティースピーカー「PartyBox 330」と「PartyBox 130」の2機種を6月25日より発売する。カラーはPartyBox 330がブラックのみ、PartyBox 130がブラックとホワイトの2色。直販価格はPartyBox 330が88,000円、PartyBox 130が60,500円。 サウンド、デザイン、操作性、接続性のすべてを刷新した、JBLパーティースピーカӦ