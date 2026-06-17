見モノ、識るモノ、語るモノ モノ作りの歴史をたぐり、未来を垣間見る。傑作品が生まれる背景にはストーリーがある。モノに触れ、知識を得て、思わず人に語りたくなる雑学蘊蓄。今回の主役は軽ハイトワゴンのオリジンにして、2025年10月には王者ホンダN-BOXを抑え“軽”販売台数第1位を奪取したダイハツの7代目「ムーヴ」だ。 「動く姿が美しい」ってこういうことさ！ ダイハツムーヴ車両本体価格135万8500円（L/2W