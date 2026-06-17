ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦の試合前会見に臨み、大谷翔平投手（31）の二刀流出場に言及した。大谷は前回10日（同11日）のパイレーツ戦まで4登板続けて、投打同時出場している。ただ、前回登板の翌日11日（同12日）の同戦では左膝の炎症のため、第5打席で代打を送られ途中交代。翌12日（同13日）の試合を欠場した。17日（同18日）のレイズ戦で先発を予定しており、通常