殺人鬼ゴーストフェイス、今度のターゲットは“シドニーの娘” 公開間近の『スクリーム 7』特別映像＆新写真［ホラー通信］
殺人鬼“ゴーストフェイス”による連続殺人を描く『スクリーム』シリーズ最新作、オリジナル主要キャストが再集結する『スクリーム 7』が６月19日（金）より公開。本編を観るのが楽しみになる特別映像と、新たな場面写真が到着した。
全米でシリーズ歴代No.1の興収を記録した本作では、過去のすべての惨劇を生き延びたシドニー・プレスコット（ネーヴ・キャンベル）の娘がゴーストフェイスのターゲットに。娘を守るため、シドニーが再び立ち上がる。
今回解禁された場面写真では、シドニーと彼女の夫で警察官のマーク（ジョエル・マクヘイル）、娘のテイタム（イザベル・メイ）、シリーズお馴染みのキャラクター ゲイル・ウェザーズ（コートニー・コックス）らの姿が切り取られている。
特別映像には、長年シドニー役を演じてきたネーヴ・キャンベルとケヴィン・ウィリアムソン監督が登場。過去作と今作の映像を交え、シドニーの軌跡と本作の見どころを語っていく。平穏な日々を送るシドニーに接触してきたゴーストフェイスは、電話越しに「全てが始まったとき娘と同じ歳だったな」と不気味に囁く……。
『スクリーム 7』
６月19日（金）より緊急公開
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