[6.15 北中米W杯グループリーグ第1節](フィラデルフィア)※08:00開始<出場メンバー>[コートジボワール]先発GK 1 ヤヒア・フォファナDF 3 ジスラン コナンDF 5 ウィルフリード・シンゴDF 17 ゲラ・ドゥエDF 20 エマニュエル・アグバドゥMF 6 セコ・フォファナMF 8 フランク・ケシエMF 11 ヤン・ディオマンデMF 24 バズマナ・トゥレFW 12 エリェ・ワイFW 19 ニコラ・ペペ控えGK 16 モハメド コネGK 23 アルバン ラフォンDF 2