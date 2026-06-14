大阪圏でXiaomi 17T Proが首位に Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/6/14
「BCNランキング」2026年6月1日〜7日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Xiaomi 17T Pro 256GB（Xiaomi）
2位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
3位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）
4位 AQUOS wish5（シャープ）
5位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
6位 Reno13 A（OPPO）
7位 A5 5G(au)（OPPO）
8位 AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）
8位 moto g05（Motorola Mobility）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Xiaomi 17T Pro 256GB（Xiaomi）
2位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
3位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）
5位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
6位 Reno13 A（OPPO）
7位 A5 5G(au)（OPPO）
8位 AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）
8位 moto g05（Motorola Mobility）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。