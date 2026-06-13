親善試合の結果だけで判断することは難しいが、2026W杯グループステージ初戦で日本代表が戦うオランダ代表の状態が上がってこない。大会直前の親善試合ではアルジェリアに0-1で敗れ、続くウズベキスタン戦はPK2発で何とか2-1と勝利。理想的な仕上がりとは言い難いだろう。過去にアヤックスやPSV、浦和レッズでも監督を務めたアドリアン・ヨハン・デ・モス氏もオランダの出来を不安視している。ウズベキスタン戦ではリヴァプールFW